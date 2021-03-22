Вместо рыбы выловил парня на льдине: история спасения ребенка на Киевщине – видео
Киевлянин Ричард Горда спас 11-летнего мальчика. В воскресенье, 21 марта, подросток застрял на льдине в 20 метрах от берега. Рыбалка с помощью спиннинга притянул его на сушу.
Источник:Фейсбук Ричарда Горда
Ситуация произошла на реке Десенке в Киеве. Льдина откололась от берега и вместе с парнем начала быстро удаляться.
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Как спасли парня
Двое рыбаков – спаситель и его друг – были очевидцами этого события. Ричард Горда начал действовать мгновенно.
Он схватил спиннинг своего товарища и бросил шнур подростку. Таким образом с помощью рыболовного снаряжения мужчина понемногу притянул лед назад к берегу.
Рыбак отметил, что парень отплыл где-то на 20 метров от суши. Поэтому глубина реки в том месте могла достигать 15 метров.
После инцидента подросток с другом пошел домой.
Сам Ричард свои действия не считает подвигом. По его мнению, он только оказался в нужном месте в правильное время.
Сетью уже распространяются шутки, что эта ситуация – лучшая реклама для бренда рыболовного снаряжения.
Видео очевидца события о спасении подростка: видео
О подобных случаях в Украине
В начале весны учащаются ситуации, когда рыбаки и дети оказываются посреди рек на обломках льда. За март 2021 года произошел ряд таких инцидентов:
- На Киевщине под Переяславом 6 рыбаков оказались на отколовшейся льдине. Для их спасения организовали спецоперацию.
- 3 взрослых и парень-подросток в Днепре в начале марта провалились под лед. Спасли мужчин патрульные
- 2 марта двое рыбаков в Киеве плыли на льдине по Днепру. Их спасли чрезвычайники.
- В Запорожье на глазах у рыбаков под лед на Днепре провалились двое школьников. Одного из них спасти не удалось.
- На Херсонщине двое детей оказались на льдине посреди Днепра.
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