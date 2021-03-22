Киевлянин Ричард Горда спас 11-летнего мальчика. В воскресенье, 21 марта, подросток застрял на льдине в 20 метрах от берега. Рыбалка с помощью спиннинга притянул его на сушу.

Ситуация произошла на реке Десенке в Киеве. Льдина откололась от берега и вместе с парнем начала быстро удаляться.

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Как спасли парня

Двое рыбаков – спаситель и его друг – были очевидцами этого события. Ричард Горда начал действовать мгновенно.

Он схватил спиннинг своего товарища и бросил шнур подростку. Таким образом с помощью рыболовного снаряжения мужчина понемногу притянул лед назад к берегу.

Рыбак отметил, что парень отплыл где-то на 20 метров от суши. Поэтому глубина реки в том месте могла достигать 15 метров.

После инцидента подросток с другом пошел домой.

Сам Ричард свои действия не считает подвигом. По его мнению, он только оказался в нужном месте в правильное время.

Сетью уже распространяются шутки, что эта ситуация – лучшая реклама для бренда рыболовного снаряжения.

Видео очевидца события о спасении подростка: видео

О подобных случаях в Украине

В начале весны учащаются ситуации, когда рыбаки и дети оказываются посреди рек на обломках льда. За март 2021 года произошел ряд таких инцидентов: