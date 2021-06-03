Информацию о вооруженных мужчинах на рынке "Столичный" подтвердили в полиции Киева. По последним данным, физического противостояния удалось избежать.

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Что происходило на рынке "Столичный"

Утром 3 июня группа вооруженных мужчин в балаклавах и без опознавательных знаков проникли на территорию рынка "Столичный". Вероятно, это был рейдерский захват, так как неизвестные привезли с собой лестницы, топоры и кувалды.

В конце концов они использовали их, чтобы попасть на территорию рынка. После этого они начали крушить все подручными средствами. Нападавшие были в бронежилетах, масках и касках. Также они имели желтые повязки со скотча на левой руке.

На вызов оперативно прибыли киевские правоохранители. В сопровождении Нацгвардии они задержали 4 титушок, которые сторожили проходную на территорию рынка и не давали заехать автобусам. В отношении их применили слезоточивый газ.

Противостояние на рынке "Столичный": смотрите видео

Что происходило на рынке "Столичный" / Фото "Обозреватель"

Как действовали правоохранители

Когда на место происшествия прибыл столичный спецназ, они в сопровождении бойцов Нацгвардии окружили периметр рынка. Из павильона выбежали около 80 нападавших, но до драки с полицией не дошло. Впоследствии два взвода силовиков в сопровождении титушок отправились к захваченному павильону. Все входы заблокировали, а внутри продолжаются следственные действия.

Как сообщили в полиции, украинским правоохранителям удалось взять ситуацию под свой контроль и они обеспечивают общественный порядок на рынке "Столичный". К счастью, пострадавших в результате рейдерского захвата нет.

Сейчас полиция охраняет общественный порядок и проводит превентивные меры на рынке "Столичный". В ближайшее время будет дана правовая оценка действиям участников конфликта и принято решение о привлечении их к ответственности,

– отметили правоохранители.

По последним данным центральный въезд и выезд с территории рынка остается фактически заблокированным прицепами.