Родственники и друзья потерпевшего в результате жесткого избиения профессиональными спортсменами офицера военной контрразведки рассказали подробности инцидента, который произошел 11 февраля на станции метро "Университет" в Киеве.

Один из работников СБУ в результате избиения тяжелых травм не получил, а вот военный контрразведчик Дмитрий Лонкревич оказался в реанимации. Его госпитализировали с многочисленными повреждениями, а медики долго боролись за сохранение жизни мужчины.

Смотрите также Мастера спорта по самбо: установили личности подростков, которые подрались с СБУшником в метро

Родственники и коллеги потерпевшего опасаются, что злоумышленникам удастся получить максимально мягкое наказание или вообще избежать его.

Под защитой пророссийских структур

По словам генерал-майора запаса СБУ и эксперта Украинского центра аналитики и безопасности Игоря Гуськова, почетным президентом федерации боевого самбо Украины является Виктор Медведчук. При этом делегации из федерации, к которой относятся напавшие на СБУшников спортсмены, регулярно ездят на спортивные соревнования в Россию и оккупированный Крым.

Как утверждает сестра потерпевшего от избиения Елизавета Лонкревич, клуб, где тренируются фигуранты уголовного дела, предоставил им дорогих адвокатов. Среди них – представитель Виктора Януковича Виталий Сердюк.

Кроме того, друзья Лонкревича утверждают, что на момент избиения ни он, ни его коллега не были нетрезвыми, как об этом пытаются рассказать представители другой стороны.

Что известно об избиении СБУшников в метро Киева

Правоохранители сделали замечание 7 молодым людям, которые перепрыгнули через турникеты на станции метро "Университет".

Когда работники СБУ спустились по эскалатору, их начали избивать. Один остался почти невредимым, а Дмитрий Лонкревич получил перелом основания черепа, трещину затылка, виска и челюсти. Ему нужно проходить долгие курсы лечения и минимум 6 месяцев реабилитации.

Смотрите видео избиения работников СБУ спортсменами в метро Киева:

Также у него диагностировали несколько внутричерепных гематом.



Диагноз избитого спортсменами работника СБУ / Фото 24 канала

По факту избиения мужчин полицейские открыли уголовное производство в отношении хулиганства, совершенного группой лиц с особой дерзостью. Им уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Смотрите видео конференции с подробностями избиения СБУшников в Киеве: