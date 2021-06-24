Самолет Киев - Батуми вылетел из "Борисполя" в 11:49 24 июня. Однако, через 40 минут вынужден был вернуться. Причины выясняются технические специалисты.
Обратите внимание Передаю привет всем, кто думает обо мне, – Тищенко о "задержке самолета"
Комментарий SkyUp по ситуации
В авиакомпании SkyUp в комментарии 24 каналу отметили, что самолет вернули в соответствии с международными правилами. Посадка Boeing 737-900ER прошла в обычном режиме. В результате инцидента никто не пострадал.
Пассажиры, которые уже должны приземлиться в Батуми, находятся в безопасности и должны вылететь в ближайшее время другим самолетом.
Мы понимаем, что эта ситуация создала неудобства для наших пассажиров. Мы обеспечим их питанием и напитками. Извиняемся и надеемся на понимание, ведь именно безопасность полета является нашим главным приоритетом,
– отметили представители лоукостера
Что известно о внештатной ситуации на самолете SkyUp
- Согласно данным сервиса Flightradar, самолет развернулся в районе города Караглик на Киевщине. Это произошло через несколько минут после начала полета.
- Впоследствии лайнер сделал несколько кругов в воздухе и отправился обратно в "Борисполь".
- Известно, что самолету с номером UR-SQI пришлось возвращаться из-за технической проблемы.
Boeing 737-900ER вынужденно вернулся в Борисполь / Скриншот сервиса Flightradar