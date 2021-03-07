Самый большой флаг Украины приспустили в Киеве
В Киеве вечером 7 марта приспустили главный флаг Украины. Его перед Днем Независимости в августе установили на Печерских холмах.
Источник:Официальный портал Киева
О том, что прапор приспустили, сообщил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп. Причина – сильный ветер.
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По словам Непопа, порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока. Поэтому, как и всегда в такую погоду, самый большой флаг приспустили.
Чиновник добавил, что флаг останется приспущенным к улучшению погодных условий.
Какую погоду в Киеве прогнозируют на 8 марта
К вечеру понедельника метеорологи прогнозируют порывы ветра до 45 километров в час. В то же время будет падать снег. Температура в течение дня будет колебаться от 0 до 3 градусов.
Поэтому, вероятно, что поднимут полотно на флагштоке уже после 18:00 8 марта.
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Что следует знать о самом большом флаге Украины, установленном в Киеве
- Высота флагштока составляет почти 90 метров, а вес – 32 тонны.
- Размеры полотнища самого большого флага – 16 на 24 метра.
- Киевляне могут видеть флаг из любой точки столицы.
- До этого в Украине самым большим считали флаг в Днепре. Его подняли в 2018 году. Тогда было установлено сразу два нацрекорда: самое большое полотнище поднятого флага и самый высокий в Украине флагшток – 72 метра.
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