В Киеве вечером 7 марта приспустили главный флаг Украины. Его перед Днем Независимости в августе установили на Печерских холмах.

О том, что прапор приспустили, сообщил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп. Причина – сильный ветер.

К теме В Киеве подняли самый большой флаг в Украине: впечатляющие фото и видео

Подробнее

По словам Непопа, порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока. Поэтому, как и всегда в такую погоду, самый большой флаг приспустили.

Чиновник добавил, что флаг останется приспущенным к улучшению погодных условий.

Какую погоду в Киеве прогнозируют на 8 марта

К вечеру понедельника метеорологи прогнозируют порывы ветра до 45 километров в час. В то же время будет падать снег. Температура в течение дня будет колебаться от 0 до 3 градусов.

Поэтому, вероятно, что поднимут полотно на флагштоке уже после 18:00 8 марта.

Читайте больше Прогноз погоды 8 марта: на Международный день женщин тепла не будет

Что следует знать о самом большом флаге Украины, установленном в Киеве