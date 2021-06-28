Мальчик сбежал со двора на самокате. Его нашли в поле в Голосеевском районе.

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5-летний мальчик сбежал от мамы на самокате

Обеспокоенная мама мальчика обратилась к правоохранителям примерно в 18:00. Она рассказала, что ее 5-летний сын катался на самокате во дворе дома и исчез.

Полицейские немедленно начали поиски ребенка. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что к розыску мальчика привлекли ювенальных полицейских, спецназовцев, военнослужащих Нацгвардии, патрульных и кинологов.

Ориентировку с приметами пропавшего мальчика предоставили всем патрулям полиции. Кроме того, к поиску присоединились волонтеры, которые откликнулись в социальных сетях,

– отметил милиционер.

Полицейские опросили соседей и исследовали территорию района. Они проверяли парки, детские площадки и все места, где мог быть мальчик. Поиски ребенка продолжались до утра.



Мальчик исчез во время прогулки / Фото полиции Киева

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Пропавшего нашли в поле

Примерно в 8:00 правоохранители нашли мальчика в поле в Голосеевском районе. К счастью, за время поисков с ним ничего плохого не случилось. После медицинского осмотра ребенка вернули родителям.

Заметьте! Правоохранители призывают даже на непродолжительное время не оставлять детей без внимания. Особенно осторожными нужно быть во время отдыха у водоемов, в лесу или парках.



В результате инцидента ребенок не пострадал / Фото полиции Киева