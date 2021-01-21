СБУ в Киеве задержала государственных исполнителей: брали взятки
В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила двух должностных лиц Управления государственной исполнительной службы на получении неправомерной выгоды. Чиновники требовали 3 тысячи долларов у женщины за то, чтобы у нее не отобрали дом.
Правоохранители задержали 2 работников исполнительной службы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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По предварительным данным предварительного расследования, чиновники требовали деньги от жительницы столицы. За 3 тысячи долларов они "гарантировали" гражданке, что арест на земельный участок и дом не наложат.
За такие действия уголовный кодекс предусматривает тюремный срок от 5 до 10 лет. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства.
В комментариях пользователи фейсбука отмечают, что такие случаи, к сожалению, система – а эти двое, только "капля в море".
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