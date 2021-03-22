В Киеве киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали деятельность злоумышленников, которые выманили в украинцев почти 5 миллионов долларов. Мошенники присваивали деньги инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах и операции с криптовалютой.

Оперативники спецслужбы установили, что дельцы зарегистрировали за рубежом ряд юридических лиц. А их названия были созвучны с известными международными фондовыми биржами и брокерскими компаниями.

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Как работала преступная схема

Злоумышленники арендовали офисы для встреч с потенциальными инвесторами, а также создали псевдоплатформы в интернете.

В сети кибермошенники имитировали проведение электронных торгов, а в "личных кабинетах" вкладчиков появлялись графики роста стоимости криптовалюты и акций ценных бумаг.

Что выяснили правоохранители

Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали, что дельцы успели незаконно завладеть почти 5 миллионами долларов. Кроме того, удалось изъять неопровержимые доказательства противоправной деятельности.

Что грозит мошенникам

Организатору незаконной схемы сообщили о подозрении по статье о мошенничестве в особо крупных размерах. Сейчас суд решает вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.



СБУ накрыла кибермошенников, которые выманивали у людей деньги / Фото СБУ