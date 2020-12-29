Работники Службы безопасности пресекли преступную деятельность одной из многих фирм, которая занималась выдачей "легких" кредитов. Заемщикам, которые не рассчитывались вовремя, злоумышленники насчитывали 300% пени.

Правоохранители утверждают, что компания, занимавшая лидерские позиции на рынке микрокредитования, нарушала законодательство. Поэтому ее деятельность прекратили. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следователей, злоумышленники начисляли клиентам штрафные санкции и пеню в размере 300% от суммы кредита.

Можно только 50%

Согласно законодательству, максимальные начисления штрафов не могут превышать 50% от суммы долга. Впрочем, абсолютное большинство подобных компаний насчитывают значительно больше. Поскольку прикрываются юридическими терминами и считают себя финансовыми организациями, а не кредиторами.



Сервис микрокредитования работал с собственным сервером / Фото пресс-службы СБУ

Выбивали коллекторы

Как говорят в Службе, деньги с неплательщиков требовали коллекторские компании, которые были напрямую связаны с микрокредиторами. Действовали коллекторы с помощью давления, угроз насилием и уничтожением имущества.

Все доказательства преступной деятельности правоохранители изъяли во время 15 обысков, которые проводили в Киеве в офисах компании.



Неплательщиков долгов "обрабатывали коллекторы" / Фото пресс-службы СБУ

Следователи собрали документацию с данными о клиентах, ноутбуки и компьютеры с информацией о начислении денег, а также другие вещи, которые свидетельствуют о незаконной деятельности работников компании.

Никаких сведений о задержанных злоумышленниках или о сообщении о подозрении хотя бы кому-то из фигурантов дела в СБУ не предоставили.



Досудебное расследование дела о вымогательстве денег продолжается / Фото пресс-службы СБУ