Требовали бешеные деньги: СБУ накрыла лидера рынка онлайн-кредитов – фото
Работники Службы безопасности пресекли преступную деятельность одной из многих фирм, которая занималась выдачей "легких" кредитов. Заемщикам, которые не рассчитывались вовремя, злоумышленники насчитывали 300% пени.
Правоохранители утверждают, что компания, занимавшая лидерские позиции на рынке микрокредитования, нарушала законодательство. Поэтому ее деятельность прекратили. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным следователей, злоумышленники начисляли клиентам штрафные санкции и пеню в размере 300% от суммы кредита.
Можно только 50%
Согласно законодательству, максимальные начисления штрафов не могут превышать 50% от суммы долга. Впрочем, абсолютное большинство подобных компаний насчитывают значительно больше. Поскольку прикрываются юридическими терминами и считают себя финансовыми организациями, а не кредиторами.
Сервис микрокредитования работал с собственным сервером / Фото пресс-службы СБУ
Выбивали коллекторы
Как говорят в Службе, деньги с неплательщиков требовали коллекторские компании, которые были напрямую связаны с микрокредиторами. Действовали коллекторы с помощью давления, угроз насилием и уничтожением имущества.
Все доказательства преступной деятельности правоохранители изъяли во время 15 обысков, которые проводили в Киеве в офисах компании.
Неплательщиков долгов "обрабатывали коллекторы" / Фото пресс-службы СБУ
Следователи собрали документацию с данными о клиентах, ноутбуки и компьютеры с информацией о начислении денег, а также другие вещи, которые свидетельствуют о незаконной деятельности работников компании.
Никаких сведений о задержанных злоумышленниках или о сообщении о подозрении хотя бы кому-то из фигурантов дела в СБУ не предоставили.
Досудебное расследование дела о вымогательстве денег продолжается / Фото пресс-службы СБУ
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