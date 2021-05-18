В комментарии 24 каналу спикер СБУ Артем Дехтяренко сообщил, что обыски в доме, где живет Кличко, связаны с другим уголовным производством. Правоохранители якобы пытаются искать доказательства сбыта фальсифицированных нефтепродуктов.

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Согласно официальным данным, работники службы проводят следственные действия по этому делу также в других локациях.

Кличко говорит о личном давлении

Мэр Киева утверждает, что камеры видеонаблюдения сняли бойцов "Альфы", которые стучали в дверь его квартиры. Также, по словам Кличко, о служащих, которые его искали, говорит и соседка городского главы.

Появление правоохранителей под дверью мэра в СБУ пока не прокомментировали.

Сотрудники Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, с привлечением спецподразделения ЦСО "А", проводят обыски в рамках уголовного производства относительно фальсифицированных нефтепродуктов. Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют,

– подчеркнул Дехтяренко.

По словам Кличко, квартира, где правоохранители проводят следственные действия, принадлежит пожилой паре работников оперного театра. По некоторым данным, помещение могут сдавать в аренду фигурантам уголовного производства.