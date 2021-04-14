В офисах и павильонах ВДНХ, а также в квартире руководителя заведения Евгения Мушкина полицейские и работники СБУ проводили следственные действия, связанные с уголовным делом о злоупотреблении служебным положением.

Как отметили в пресс-службе СБУ, чиновники ВДНХ фигурируют в уголовном деле, которое было открыто по этой статье. Согласно Уголовному кодексу, за совершение такого правонарушения злоумышленникам грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

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Также предусмотрено и наказание в виде штрафа от 8 500 до 17 000 гривен.

Что известно об обысках у руководства ВДНХ

В самой компании утверждают, что правоохранители искали фиктивные договоры аренды территории и помещений, но якобы ничего не нашли.

Руководитель комплекса "Экспоцентр Украина" Евгений Мушкин говорит, что обыски – месть за позицию и противодействие людям, которые хотят "разодрать" территорию ВДНХ на застройки.

Также в пресс-службе комплекса отметили, что действия правоохранителей вредят репутации ВДНХ, а также нарушают права его руководства.

Однако, по данным следователей, Мушкин мог получать незаконные деньги за сдачу территории в аренду частным предприятиям.

Известно, что во время обысков в квартире директора ВДНХ находились его жена и дети. Также чиновнику запретили пользоваться телефоном. На время следственных действий подобные запреты являются вполне законными.

Изымали ли какую-то документацию или доказательства совершенных правонарушений из кабинета или жилья руководителя ВДНХ, пока неизвестно.

В полиции ситуацию с обысками в экспоцентре пока не комментировали.