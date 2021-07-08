В КГГА говорят, что обыски проходят на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда. При этом чиновники якобы предоставили детективам ГБР и работникам СБУ все документы, которые необходимы для полного расследования производства.

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В пресс-центре Службы безопасности факт проведения следственных действий подтвердили, однако пообещали предоставить информацию об обысках позже.

Коммунальщики говорят о политическом давлении

Как отметили в Департаменте транспортной инфраструктуры, обыски являются продолжением политического давления на власти столицы.

Чиновники утверждают, что дело касается приобретения Киевавтодором машин для внесения жидких хлоридов.

Закупки якобы проводились по процедуре публичных закупок.

Деятельность департамента и подчиненных ему коммунальных предприятий прозрачна, поэтому объективная и беспристрастная проверка установит истину,

– подчеркнули в КГГА.

В мае и июне полицейские, работники Государственной фискальной службы и ГБР провели десятки обысков в департаментах КГГА. Правоохранители говорят, что расследуют коррупционные преступления, которые совершали чиновники. Представители власти Киева говорят о политической борьбе Офиса Президента с Виталием Кличко и его командой.