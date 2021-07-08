В КГГА говорят, что обыски проходят на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда. При этом чиновники якобы предоставили детективам ГБР и работникам СБУ все документы, которые необходимы для полного расследования производства.
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В пресс-центре Службы безопасности факт проведения следственных действий подтвердили, однако пообещали предоставить информацию об обысках позже.
Коммунальщики говорят о политическом давлении
- Как отметили в Департаменте транспортной инфраструктуры, обыски являются продолжением политического давления на власти столицы.
- Чиновники утверждают, что дело касается приобретения Киевавтодором машин для внесения жидких хлоридов.
- Закупки якобы проводились по процедуре публичных закупок.
Деятельность департамента и подчиненных ему коммунальных предприятий прозрачна, поэтому объективная и беспристрастная проверка установит истину,
– подчеркнули в КГГА.