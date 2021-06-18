Как утверждают оперативники, незаконный стрелковый полигон работал на территории заброшенного детского лагеря в Дарницком районе столицы. На территории якобы проводились тренировки бойцов муниципальной стражи.

Смотрите также СБУ разоблачила чиновников, которые хотели продать секретные оборонные разработки

Коммунальщики якобы использовали для улучшения собственных навыков незарегистрированное огнестрельное оружие.

Нашли гранатомет, взрывчатку и гранаты



СБУ проводила обыски на тренировочном комплексе муниципальной стражи / Фото пресс-службы СБУ

Следователи утверждают, что участники группировки хранили опасные предметы, привезенные из района проведения операции Объединенных сил.

Во время обысков в квартирах фигурантов производства и в офисе муниципальной стражи оперативники спецслужбы изъяли:

400 граммов тротила;

гранатомет РПГ-22;

полуавтоматический пистолет KRISS калибра 9*21 мм;

2 корпуса гранат РГД-5;

охотничье нарезное оружие;

почти 100 патронов.



Правоохранители изъяли кучу оружия / Фото пресс-службы СБУ

Работникам муниципальной стражи инкриминируют незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Вскоре фигурантам сообщат о подозрении. Если мужчин признают виновными, им грозит от 3 до 7 лет заключения.

Задержали ли СБУшники кого-то из предполагаемых преступников, пока неизвестно.

Смотрите видео с обысков в муниципальной страже Киева:

В Мунстраже СБУшников потролили

В коммунальном предприятии на проведение обысков отреагировали достаточно быстро. В ответ на видео с HMMWV и феерическим проходом штурмовой группі "Альфы" бойцы муниципальной стражи отметили, что выражают восхищение навыкам СБУ в съемках постановочной рекламы на территории детского лагеря.

Спасибо, что после себя забрали пустой реквизит который сами же принесли. Специальные подразделения СБУ постоянно тренируются на указанной территории, в том числе с нашими подразделениями. Будем считать сегодняшний день также тренировкой,

– отметили в КП.

Кроме того, правоохранители намекнули на то, что работникам спецслужбы было бы неплохо оплатить использование полигона для тренировок.