В Международный день памяти жертв Холокоста работники Службы безопасности Украины опубликовали ранее засекреченные документы с показаниями свидетелей ужасного преступления нацистов.

Источник: пресс-cлужба СБУ

В архиве спецслужбы хранится немалое количество документов, которые свидетельствуют о преступлениях как нацистских оккупантов, так и советского тоталитарного режима.

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К Международному дню памяти жертв Холокоста в СБУ решили обнародовать допросы жителей Киева, которые стали свидетелями массовых расстрелов ни в чем не повинных людей в Бабьем Яру.

Дети умирали, заживо погребенные под телами

Как свидетельствуют воспоминания Марии Луценко, которая ранее проживала на улице Ильенко, которая до декоммунизации называлась Мельникова, массовый расстрел евреев начался 25 сентября и закончился 10 октября 1941 года.

Я видела, как людей раздевали и расстреливали над обрывом, детей туда бросали без расстрела... Однажды к нам во двор забежал подросток, весь в крови, просил дать ему воды. Он упал в овраг невредимым и по окончании расстрелов выбрался из-под трупов. В августе 1943-го начали откапывать трупы, складывали вперемешку с дровами, обливали горючим и сжигали. Уничтожали улики,

– рассказывала во время допросов в КГБ киевлянка.