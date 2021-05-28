Силовики мали затримати їх, працівники ДСНС – затушити пожежу, а медики – швидко надати першу допомогу. Навчання провели в умовах максимально наближених до реальних.

До теми СБУ провела масштабні антитерористичні навчання у Чорному морі: фото та відео

Що відомо про навчання

Спецпідрозділ "Альфа" Служби безпеки України успішно нейтралізував "терористів" у метро ввечері 27 травня. Це були планові навчання.

Основна мета навчань – вдосконалення навичок переговорного процесу, затримання злочинців, ліквідація наслідків надзвичайної ситуації та евакуація постраждалих в екстремальних умовах. Усі суб’єкти боротьби з тероризмом впоралися із поставленими їм завданнями під час проведення антитерористичної операції на об’єкті єдиної транспортної системи,

– представник Антитерористичного центру при СБУ у Києві та Київській області полковник Євгеній Айдемський.

У тренуваннях брали участь підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади, Товариства Червоного Хреста України. Кожна зі спецструктур мала показати свої навички реагування в надзвичайних умовах.

Антитерористичні навчання в метро: відео