Обыски провели у двух фигурантов дела: в столице и в Бучанском районе Киевской области. Также наведались силовики в типографию, где основатели "Партии Шария" печатали свои пропагандистские листовки.
Ранее СБУ прокомментировала манипуляцию Шария о "закрытии дела" против него
Обыски у основателей партии Шария
Правоохранители изъяли компьютеры, мобильные терминалы, печать "Партии Шария" и банковские карты. Кроме того, в винницкой типографии изъяли листовки антиконституционного характера.
Пропагандистские листовки "Партии Шария" / Фото СБУ
Следователи начали уголовное производство:
- по части 1 статьи 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- по части 3 статьи 358 – подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.
Подозрение для самого пропагандиста Шария
- Напомним, что "идейный вдохновитель партии" сейчас находится в розыске и имеет подозрение.
- 16 февраля СБУ объявила Шарию о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия людей.
- 25 февраля Шария объявили в розыск. Он несколько раз не явился на допрос.
- Шарий заявляет, что дело против него – "политическое".
- 10 мая в Литве объявили персоной нон грата. Кроме того, страна аннулировала все документы скандального блогера.