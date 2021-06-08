Обыски провели у двух фигурантов дела: в столице и в Бучанском районе Киевской области. Также наведались силовики в типографию, где основатели "Партии Шария" печатали свои пропагандистские листовки.

Ранее СБУ прокомментировала манипуляцию Шария о "закрытии дела" против него

Обыски у основателей партии Шария

Правоохранители изъяли компьютеры, мобильные терминалы, печать "Партии Шария" и банковские карты. Кроме того, в винницкой типографии изъяли листовки антиконституционного характера.



Пропагандистские листовки "Партии Шария" / Фото СБУ

Следователи начали уголовное производство:

по части 1 статьи 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

по части 3 статьи 358 – подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

Подозрение для самого пропагандиста Шария