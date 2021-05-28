Силовики должны были задержать их, работники ГСЧС – затушить пожар, а медики – быстро оказать первую помощь. Учения провели в условиях, максимально приближенных к реальным.

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Что известно об учениях

Спецподразделение "Альфа" Службы безопасности Украины успешно нейтрализовало "террористов" в метро вечером 27 мая. Это были плановые учения.

Основная цель учений – совершенствование навыков переговорного процесса, задержание преступников, ликвидация последствий чрезвычайной ситуации и эвакуация пострадавших в экстремальных условиях. Все субъекты борьбы с терроризмом справились с поставленными им задачами во время проведения антитеррористической операции на объекте единой транспортной системы,

– сообщил представитель Антитеррористического центра при СБУ в Киеве и Киевской области полковник Евгений Айдемский.

В тренировках принимали участие подразделения СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти, общества Красного Креста Украины. Каждая из спецструктур должна была показать свои навыки реагирования в чрезвычайных условиях.

Антитеррористические учения в метро: видео