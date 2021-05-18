Мэр столицы рассказал о событиях, которые произошли сегодня возле его квартиры. По словам Кличко, правоохранители, которые, вероятно, являются сотрудниками СБУ, стучались к нему. Впрочем, открыть было некому, поскольку мэр находился на тренировке.

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Впоследствии городской голова вернулся домой и узнал о появлении вооруженных людей в подъезде.

Ушли в другую квартиру

Как говорит Кличко, поднимаясь наверх, он увидел нескольких вооруженных людей. Они заявили, что собираются проводить следственные действия в квартиру двумя этажами ниже, чем его.

Камера, установленная на моем этаже зафиксировала, что эти люди поднимались на мой этаж, и звонили и стучали в дверь моей квартиры. Ошибка? Я не думаю. Беспрецедентное давление на городскую власть продолжается, такого не было даже во времена Януковича. И за такие незаконные действия и их режиссерам и исполнителям придется отвечать по закону!

– отметил Кличко.

Смотрите видео комментария Виталия Кличко по поводу обысков в доме, где он живет:

В СБУ утверждают, что обыски в доме, где живет Виталий Кличко, никак не связаны с личностью мэра столицы. Правоохранители обыскивают жилье лиц, которые являются фигурантами производства по сбыту фальсифицированных нефтепродуктов.