Мэр столицы рассказал о событиях, которые произошли сегодня возле его квартиры. По словам Кличко, правоохранители, которые, вероятно, являются сотрудниками СБУ, стучались к нему. Впрочем, открыть было некому, поскольку мэр находился на тренировке.
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Впоследствии городской голова вернулся домой и узнал о появлении вооруженных людей в подъезде.
Ушли в другую квартиру
Как говорит Кличко, поднимаясь наверх, он увидел нескольких вооруженных людей. Они заявили, что собираются проводить следственные действия в квартиру двумя этажами ниже, чем его.
Камера, установленная на моем этаже зафиксировала, что эти люди поднимались на мой этаж, и звонили и стучали в дверь моей квартиры. Ошибка? Я не думаю. Беспрецедентное давление на городскую власть продолжается, такого не было даже во времена Януковича. И за такие незаконные действия и их режиссерам и исполнителям придется отвечать по закону!
– отметил Кличко.
Смотрите видео комментария Виталия Кличко по поводу обысков в доме, где он живет: