СБУ разоблачила в Киеве 18 тысяч аккаунтов пророссийской ботофермы
Служба безопасности Украины заблокировала работу ботофермы, которая работала по заказу руководителей из России и некоторых украинских политсил. Они создали более 18 тысяч аккаунтов, чтобы распространять ложную информацию, оставлять комментарии и "накручивать" голоса в соцопросах.
Источник:Служба безопасности Украины
Организовали ботоферму и координировали ее работу трое киевлян. Они зарегистрировали аккаунты на запрещенных российских почтовых сервисах.
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Цифровой российский след
Их "офис" располагался в одном из спальных районов столицы. Работники СБУ на серверах компьютеров обнаружили санкционные программные продукты.
Фото конфискованной техники ботофермы / Фото СБУ
Правоохранители изъяли компьютерную технику, сим-карточки операторов мобильной связи, которые использовали в противоправной деятельности.
Оплата за оказание услуг проходила через запрещенные российские электронные кошельки. Это позволяло обеспечить анонимность клиентов, которые заказывали поддержку необходимых месседжей в социальных сетях. Стоимость варьировалась от сложности технических задач и специфики целевой аудитории,
– отмечают в СБУ.
Конфискованные платежные карты / Фото СБУ
Что известно о заданиях ботофермы
Злоумышленники распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине. Например, в октябре 2020 года накануне местных выборов они искусственно повышали напряжение в социальных сетях.
Чаще всего заданиями ботофермы были:
- контроль "накручивания" голосов в социальных опросах,
- написание комментариев в поддержку одних кандидатов и нивелирование других,
- искусственное увеличение количества репостов под "продажными" постами.
Какое наказание предусмотрено за это
По делу работают следователи Киевской местной прокуратуры № 4.
Они открыли уголовное дело о незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовлением.
Вероятно, преступникам грозит штраф. Сейчас продолжаются следственные действия.
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