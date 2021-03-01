Служба безопасности Украины заблокировала работу ботофермы, которая работала по заказу руководителей из России и некоторых украинских политсил. Они создали более 18 тысяч аккаунтов, чтобы распространять ложную информацию, оставлять комментарии и "накручивать" голоса в соцопросах.

Организовали ботоферму и координировали ее работу трое киевлян. Они зарегистрировали аккаунты на запрещенных российских почтовых сервисах.

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Цифровой российский след

Их "офис" располагался в одном из спальных районов столицы. Работники СБУ на серверах компьютеров обнаружили санкционные программные продукты.



Фото конфискованной техники ботофермы / Фото СБУ

Правоохранители изъяли компьютерную технику, сим-карточки операторов мобильной связи, которые использовали в противоправной деятельности.

Оплата за оказание услуг проходила через запрещенные российские электронные кошельки. Это позволяло обеспечить анонимность клиентов, которые заказывали поддержку необходимых месседжей в социальных сетях. Стоимость варьировалась от сложности технических задач и специфики целевой аудитории,

– отмечают в СБУ.



Конфискованные платежные карты / Фото СБУ

Что известно о заданиях ботофермы

Злоумышленники распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине. Например, в октябре 2020 года накануне местных выборов они искусственно повышали напряжение в социальных сетях.

Чаще всего заданиями ботофермы были:

контроль "накручивания" голосов в социальных опросах,

написание комментариев в поддержку одних кандидатов и нивелирование других,

искусственное увеличение количества репостов под "продажными" постами.

Какое наказание предусмотрено за это

По делу работают следователи Киевской местной прокуратуры № 4.

Они открыли уголовное дело о незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовлением.

Вероятно, преступникам грозит штраф. Сейчас продолжаются следственные действия.