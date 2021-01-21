СБУ задержала одного из начальников "Киïвводоканалу": поймали на взятке
В Киеве 21 января задержали заместителя начальника одного из департаментов "Киïвводоканалу". Его поймали с поличным – взял взятку.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 38,2 тысячи долларов от представителя коммерческой структуры. В такую сумму он оценил согласование разрешений на размещение внешней рекламы на участках, обслуживаемых "Киïвводоканалом". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Начальника поймали "на горячем" прямо в его кабинете – при получении части денег – более 14 тысяч долларов. Ранее СБУ задокументировали и получение аванса – девяти тысяч.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения за взяточничество.
Задержание начальника "Киïвводоканалу" / Фото СБУ
Наличные, которую передали взяточнику / Фото СБУ
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