Киевляне обсуждают фотографию Tesla, которую припарковали на газоне у многоэтажки. Ее владелец поставил на зарядку, подсоединив от удлинителя из окна квартиры на втором этаже.

Люди пишут, что машину необходимо заряжать в специально отведенных местах. Другие советуют "завидовать молча".

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Фотографию опубликовал в Фейсбуке киевлянин Евгений Яровой.

Видимо, где-то здесь глубоко, но не очень, кроется большой секрет ментальности в симбиозе с современностью и отсутствии обращения критического мышления в первую очередь на себя,

– заметил автор поста в комментарии к фото.

Большинство комментаторов поддерживают автора поста – люди считают, что это уже слишком "если нашел деньги на Tesla, то стоит и заряжать ее в предусмотренных для этого местах".



Tesla заряжают из окна многоэтажки / Фото из соцсетей

Такую машину, кстати, можно приобрести начиная от 40 тысяч долларов.