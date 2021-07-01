Очевидцы аварии говорят, что в салоне в момент аварии было довольно много пассажиров. В результате ДТП большинство из них получили немалые ушибы и повреждения.

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Пассажирка, которая сидела на переднем месте микроавтобуса, отметила что впереди маршрутки не было ни одной машины, а водитель не пытался избежать удара с другим транспортным средством.

Пассажиры пролетели через весь салон

Свидетели инцидента рассказали, что о какой-то неисправности транспортного средства они даже не знали. Выезд маршрутки за пределы дороги и столкновение со столбом был для них неожиданностью.

Судя по записи, которую сделал регистратор одного из участников движения, маршрутка вылетела с проезжей части и ударилась в столб без какого-то уменьшения скорости.

От удара некоторые пассажиры пролетели через весь салон. Многие пострадавшие разбили носы и лица.

Серьезные травмы в результате аварии получили лишь несколько пассажиров. Их госпитализировали медики скорой.

Водитель маршрутки объясняет, что во время дороги он вдруг не справился с управлением из-за неисправных тормозов. Ехал он при этом с разрешенной правилами скоростью.

Смотрите видео момента аварии с участием маршрутки в Киеве: