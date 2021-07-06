За лосем погнались собаки, но догнать его им не удалось. Этот момент сняли на видео охранники зоны отчуждения.

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Спокойно гулял по улицам

В заметке, которую разместили в фейсбуке, отмечается, что лось спокойно гулял по улицам заброшенного города.

В Припяти, которая считалась заброшенным городом, увидели жителя,

– говорится в заметке к видео.

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Что известно о Припяти

Город расположен на севере Киевской области, примерно в 180 км от Киева, на берегу реки Припять, в 2 км от Чернобыльской АЭС. После ядерной катастрофы на станции в 1986 году люди были эвакуированы из города – там никто не живет по сей день.