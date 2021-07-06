В сети показали, как в заброшенном городе Припять ходит лось: видео

В фейсбуке появилось видео прогулки лося в заброшенном городе Припять. Животное спокойно ходило по городу, пока его не увидели люди.

За лосем погнались собаки, но догнать его им не удалось. Этот момент сняли на видео охранники зоны отчуждения.

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Спокойно гулял по улицам

В заметке, которую разместили в фейсбуке, отмечается, что лось спокойно гулял по улицам заброшенного города.

В Припяти, которая считалась заброшенным городом, увидели жителя,

– говорится в заметке к видео.

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Что известно о Припяти

Город расположен на севере Киевской области, примерно в 180 км от Киева, на берегу реки Припять, в 2 км от Чернобыльской АЭС. После ядерной катастрофы на станции в 1986 году люди были эвакуированы из города – там никто не живет по сей день.