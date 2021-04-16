Пользователи соцсетей возмущены видео из инстаграма, на котором владелица элитной машины показательно проехала на красный сигнал светофора. Судя по всему, аккаунт владелицы машины принадлежит чиновнице Киевского облсовета Виктории Саридже.

Запись наглого нарушения правил дорожного движения, которое вполне могло привести к трагическим событиям, появился в сторис в инстаграме с аккаунта Viktoria_Saridzha. Судя по сайту bihus.декларации, женщина занимает должность помощника первого заместителя председателя совета патронатной службы исполнительного аппарата Киевского областного совета.

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Аватарка профиля с видео совпадает с главным изображением закрытой страницы чиновницы в соцсетях.

Не задекларировала ничего

Из официальных источников никакой информации о состоянии Виктории Сариджи неизвестно. В декларации за 2019 год она не указала никакого имущества – ни подвижного, ни недвижимого.

Единственный доход, указанный в отчете о доходах чиновницы – 22 800 гривен стипендии, которую женщина получила от Киевского национального торгово-экономического университета.

Зато в соцсетях девушка щеголяет фотографиями с курортов и иногда выкладывает фото элитного внедорожника.

Действительно ли принадлежит ей машина или она оформлена на другое лицо, неизвестно.



Чиновница иногда выкладывает фотографии из дорогого автомобиля / Фото Виктории Сариджи

Смотрите видео нарушения правил дорожного движения чиновницей Киевского облсовета: