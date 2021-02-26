Киевсовет посетили необычные гости – дети из прифронтовой зоны. Они встретились с Виталием Кличко и поигрались в депутатов.

Группа школьников, почти 30 детей с востока Украины, приехала в Киев из Северодонецка, Кременной, Рубежного, Лисичанска. Все они обитают примерно в 50 километрах от линии разграничения.

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Кличко лично провел экскурсию детям и показал как работают депутаты в сессионном зале. Дети попробовали себя в роли депутатов – посидели в депутатских креслах и нажимали кнопки для голосования.

Школьники подарили Виталию Кличко картину, а также отстрелянную гильзу, расписанную украинским орнаментом.

Мы сделаем все, чтобы вы рисовали на любых полотнах, но не на отстрелянных гильзах,

– пообещал им мэр в ответ.

Также он подписал и подарил каждому школьнику свою иллюстрированную ироническую книгу "Кто не слышал, тот увидит!". Это та, что с самыми яркими высказываниями политика.

Школьники из прифронтовой зоны посетили Киевсовет: смотрите фото

Дети спрашивали Виталия Кличко о спорте и о работе мэром, о воспитании детей, а также интересовались, когда города на Луганщине станут такими же красивыми, как Киев.

Почему дети с Луганщины посетили Киевсовет

Эти дети проходят курс военно-патриотического воспитания в Детском общественном объединении "Никто, Кроме Нас". Они принимают участие в патриотических мероприятиях на территории Луганской области.

Воспитанники детского общественного объединения путешествуют по Украине. В прошлом году они уже посещали Киев и Львов.