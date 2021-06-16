Шмыгаль просит Киев не отменять вакцинацию в МВЦ из-за праздников

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к киевской власти и просит не отменять вакцинацию в МВЦ на следующих выходных. Ее перенесли на 17 и 18 июня из-за праздников.

Шмыгаль отметил, что количество центров вакцинации в Украине должно увеличиваться, а прививки должны осуществляться даже в выходные дни. Сейчас в Украине количество желающих делать прививки увеличивается.

Еще один скандал В Киеве в вузах якобы кололи препарат не от коронавируса: в КГГА это опровергли

Нужно работать в выходные

По словам Шмыгаля вакцинация населения против COVID-19 набирает обороты. Уже работает более 50 центров массовой вакцинации по всей стране.

Ежедневно делаем практически 50 тысяч прививок, и будем ускоряться. Поэтому призываю местные власти, в том числе и власть Киева, проанализировать возможности системы и в следующие выходные работать в обычном режиме. Нам нужно вакцинировать как можно больше людей,

– сказал премьер.

Он пояснил, что это обусловлено постоянным ростом количества желающих вакцинироваться.

Почему приостановили работу Центра

Ранее в КГГА заявили, что на выходных 19-20 июня Центр вакцинации работать не будет – вместо этого люди смогут получить прививку 17-18 июня. Причина изменений в графике работы центра – праздник.