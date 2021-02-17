В Киеве патрульная полиция задержала вора, который проник в квартиру в Дарницком районе и пока хозяева дома спали, мужчина украл ключи и банковские карты. Преступник к тому же сходил в туалет прямо в подъезде.

Мабуть, він це зробив після крадіжки, адже злодія доволі швидко затримали, а помітив його сусід, який здивувався, що з квартири його знайомих серед ночі виходить невідомий.

Читайте також Комунальники Києва збивають бурульки, але разом із кондиціонерами: фото

Історію невдалого злочину розповідає патрульна поліція Києва.

Ми отримали виклик на вулицю Єлизавети Чавдар, один з мешканців почув вночі шум у під'їзді та вийшов перевірити його походження. Чоловік сильно здивувався, адже з квартири сусідів виходив незнайомець, який пояснив, що він "трохи там прибрався" і втік. Заявник зняв його на телефон та одразу зателефонував до поліції,

– пише пресслужба поліції.

Патрульні обстежили прилеглу територію та розшукали непроханого гостя.

У нього виявили ключі та банківські картки, які йому не належали. Патрульні затримали чоловіка, а після розбудили здивованих мешканців, виявилося, що поки в них вдома нишпорив сторонній, вони спали.