В Киеве штурмовали здание Минрегиона: избили полицейского – видео
В помещение Министерства развития общин и территорий в Киеве пыталась прорваться группа митингующих. Один из мужчин напал на полицейского.
Нападавший несколько раз ударил полицейского в лицо, а также выломал одну из секций забора в холле ведомства. Его сразу задержали, сообщает Нацполиция.
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Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за применение насилия к полицейскому. В Минрегионе сообщили, что нарушителем оказался один из основателей ОО "Стоп беспределу".
Здание штурмовали около 15 протестующих. Они разбили стекло во входной двери и попытались выломать турникет. Силовики предоставят правовую оценку их действиям.
Штурм здания Минрегиона: смотрите видео ведомства
Правоохранители продолжают обеспечивать правопорядок во время бессрочной акции протеста. Они призывают митингующих выражать свою позицию, не нарушая закон.
Протест под зданием Минрегиона: что известно
- 28 декабря под здание Министерства регионального развития пришли протестовать активисты различных общественных организаций.
- Они считают, что ведомство "легализирует нарушение законов и строительных норм коррупционным способом", пишет телеграм-канал "Единисть".
- Митингующие требовали, чтобы им позволили объяснить свою позицию во время заседания Научно-технического совета Минрегиона.
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