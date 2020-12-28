В помещение Министерства развития общин и территорий в Киеве пыталась прорваться группа митингующих. Один из мужчин напал на полицейского.

Нападавший несколько раз ударил полицейского в лицо, а также выломал одну из секций забора в холле ведомства. Его сразу задержали, сообщает Нацполиция.

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Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за применение насилия к полицейскому. В Минрегионе сообщили, что нарушителем оказался один из основателей ОО "Стоп беспределу".

Здание штурмовали около 15 протестующих. Они разбили стекло во входной двери и попытались выломать турникет. Силовики предоставят правовую оценку их действиям.

Штурм здания Минрегиона: смотрите видео ведомства

Правоохранители продолжают обеспечивать правопорядок во время бессрочной акции протеста. Они призывают митингующих выражать свою позицию, не нарушая закон.

Протест под зданием Минрегиона: что известно