Замовником капітального ремонту є підприємство "Київавтодор". Планують завершити усі роботи до 15 серпня.
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Що відомо про ремонт на вулиці Борщагівській
- На вулиці Борщагівській у Солом’янському районі тимчасово припинить курсувати трамвай № 1195.
- Причиною є капітальний ремонт вулиці, зокрема дорожнього полотна та облаштування гідроізоляції мостової споруди.
- Зміни у русі стосуються також й інших видів наземного громадського транспорту.
- Комунальна корпорація "Київавтодор" своєю чергою має забезпечити належне виконання робі, дотримання норм та вимог законодавства.
- Додатково вони мають організувати безпечний рух пішоходів та автотранспорту.
Де ще ремонтують дорогу в Києві
- На Окружній дорозі з 2 червня також проводитимуть ремонтні роботи.
- Про це повідомили у "Київавтодорі".
- Наразі ремонтуватимуть ділянку від площі Одеської до вулиці Ватутіна.
- Завершити роботи планують до 31 липня.