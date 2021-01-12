Уже в ближайшие дни температура воздуха в Киеве начнет стремительно падать. А с 14 по 18 января столицу накроют по-настоящему арктические морозы.

Резкое похолодание будет сопровождаться небольшими осадками. По данным синоптика Натальи Диденко, наиболее холодными днями будут 15 и 16 января, когда столбики термометров опустятся до отметки -20°C.

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Что же касается снега, то его до 25 января будет довольно немного – от 0,1 до 2,6 сантиметра осадков.

Холодные выходные

Очень холодная температура воздуха, которую в Киев несут арктические циклоны Бартош и Димитриос, будет ухудшаться еще и слабым ветерком. Синоптики обещают, что его порывы не будут слишком сильными, но если на улице -20, даже такой ветер ощущается пронзительным.

Согласно прогнозу экспертов, постепенное похолодание после своего пика в эти выходные изменится на такое же постепенное потепление.

Уже 22 января киевляне будут ожидают привычные плюсовые 2-4°C. Впрочем, термометры еще будут показывать ниже нуля. 25 января температура вновь незначительно понизится.



Диагностическая диаграмма погоды в Киеве / Фото Натальи Диденко