Синоптики предупреждают о шторме в Киеве: будет шквальный ветер
В Киеве прогнозируют шквальный ветер / ukranews.com
К вечеру в Киеве прогнозируют сильные и резкие порывы ветра. Его скорость будет достигать 15 - 18 метров в секунду. Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности, но надеются, что непогода закончится до полуночи 25 марта.
Источник:Киевский городской совет
Ухудшение погодных условий будет с полудня 24 марта. Синоптики объявили о желтом уровне опасности из-за шквального ветра в столице.
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Они напомнили об основных правилах поведения во время сильного ветра
Специалисты рекомендуют:
- Необходимо плотно закрывать все окна и двери в прмищенни.
- Убрать с балконов и лоджий, которые могут выпасть наружу.
- На улице следует держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередачи.
- Если вас настигнет сильный ветер в городе – стоит спрятаться в помещении или естественном укрытии.
- Стоит держаться на безопасном расстоянии от больших деревьев, не парковать рядом с ними автомобили.
- Особое внимание акцентируют на тополях – они наиболее хрупкие и опасные во время непогоды.
При падении деревьев или веток, при травмировании людей необходимо немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
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