К вечеру в Киеве прогнозируют сильные и резкие порывы ветра. Его скорость будет достигать 15 - 18 метров в секунду. Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности, но надеются, что непогода закончится до полуночи 25 марта.

Ухудшение погодных условий будет с полудня 24 марта. Синоптики объявили о желтом уровне опасности из-за шквального ветра в столице. К теме 23 день весны: Киев накрыла метель – фото, видео Они напомнили об основных правилах поведения во время сильного ветра Специалисты рекомендуют: Необходимо плотно закрывать все окна и двери в прмищенни.

Убрать с балконов и лоджий, которые могут выпасть наружу.

На улице следует держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередачи.

Если вас настигнет сильный ветер в городе – стоит спрятаться в помещении или естественном укрытии.

Стоит держаться на безопасном расстоянии от больших деревьев, не парковать рядом с ними автомобили.

Особое внимание акцентируют на тополях – они наиболее хрупкие и опасные во время непогоды. При падении деревьев или веток, при травмировании людей необходимо немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103. Обратите внимание! Синоптики прогнозируют шквальный ветер по территории всей Украины и призывают одеваться теплее.