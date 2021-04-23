Ночь напротив 24 апреля может показаться даже очень холодной для апреля. На выходных погода в Киеве будет прохладной и мокрой.

Согласно прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, температура воздуха 23 апреля максимально поднимется до отметки 13 градусов тепла. При этом киевлян ожидают небольшие дожди.

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А вот на выходных погода ухудшится еще больше.

Возможные заморозки

Довольно серьезное похолодание начнется уже с вечера. Ближе к утру столбики термометра будут показывать -2 градуса. Поэтому, если владельцы автомобилей успели "переобуться" в летнюю резину, в ночное время лучше воздержаться от управления.

Днем 25 апреля температура воздуха прогреется лишь до +9 градусов. Однако осадков в воскресенье не предвидится.

Синоптики прогнозируют, что после выходных в столице погода не будет улучшаться. Утром 26 апреля в Киеве, как отмечают в Укргидрометцентре, может пройти достаточно мощный снегопад. Днем столбики термометров не будут показывать выше + 5 градусов.

Впрочем, прогнозы погоды других экспертов весьма существенно различаются в плане осадков. По данным Weather.com никаких снегопадов в столице не будет, а единственное, чем погода сможет ухудшить настроение жителей Киева – небольшие осадки и ночные заморозки.