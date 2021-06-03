Відео цього інциденту оприлюднили 3 червня. Однак, коли саме це трапилося – невідомо.

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  • На цьому ролику спеціальна машина сипле суміш для ремонту доріг у кузов вантажівки.
  • Проте все йде не за планом та вона промахується.
  • Тому те, що мало стати новеньким асфальтом, просто сиплеться на кришку кузова та падає на землю.
  • Попри такий розвиток подій, працівників це зовсім не бентежить.
  • Один із них лише спокійно махнув водієві вантажівки, щоб він здав трохи назад.

 Київські ремонтники доріг сипали не туди та зганьбились: відео "1+1"