Відео цього інциденту оприлюднили 3 червня. Однак, коли саме це трапилося – невідомо.
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- На цьому ролику спеціальна машина сипле суміш для ремонту доріг у кузов вантажівки.
- Проте все йде не за планом та вона промахується.
- Тому те, що мало стати новеньким асфальтом, просто сиплеться на кришку кузова та падає на землю.
- Попри такий розвиток подій, працівників це зовсім не бентежить.
- Один із них лише спокійно махнув водієві вантажівки, щоб він здав трохи назад.
Київські ремонтники доріг сипали не туди та зганьбились: відео "1+1"