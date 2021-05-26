По данным статистики за последние сутки больше заболело женщин, чем мужчин. 48 человек пришлось госпитализировать.

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Статистика больных в Киеве: подробности

  • Всего в Киеве зарегистрировано 205 063 случая инфицирования от начала пандемии.
  • За последние сутки болезнь обнаружили у 22 детей, 218 женщин и 145 мужчин.
  • К сожалению, недуг унес жизни 9 киевлян.
  • 96 человек госпитализировали с подозрением на COVID-19 и пневмонии
  • По Киеву больше всего случаев обнаружили в Соломенском, Святошинском и в Голосеевском районах.

Какова ситуация с заболеваемостью в области

  • По состоянию на утро 26 мая зарегистрировано 208 случаев инфицирования в Киевской области.
  • Среди больных – 4 детей.
  • Госпитализировали 37 пациентов.
  • Выздоровел 293 человека, умерло – 10 человек.

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