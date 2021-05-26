Ситуация с COVID-19 в Киеве стабильная: количество выздоровлений увеличивается

В Киеве за последние сутки, 25 мая, получили 385 положительных текстов на коронавирус. Количество больных уменьшилось, медики чаще фиксируют выздоровление от COVID-19.
По данным статистики за последние сутки больше заболело женщин, чем мужчин. 48 человек пришлось госпитализировать.
К теме Коронавирус в Украине: более 3 тысяч инфицированных, 208 – летальных
Статистика больных в Киеве: подробности
- Всего в Киеве зарегистрировано 205 063 случая инфицирования от начала пандемии.
- За последние сутки болезнь обнаружили у 22 детей, 218 женщин и 145 мужчин.
- К сожалению, недуг унес жизни 9 киевлян.
- 96 человек госпитализировали с подозрением на COVID-19 и пневмонии
- По Киеву больше всего случаев обнаружили в Соломенском, Святошинском и в Голосеевском районах.
Какова ситуация с заболеваемостью в области
- По состоянию на утро 26 мая зарегистрировано 208 случаев инфицирования в Киевской области.
- Среди больных – 4 детей.
- Госпитализировали 37 пациентов.
- Выздоровел 293 человека, умерло – 10 человек.
Актуально В Украину прибыла партия Pfizer, которую закупили за государственные деньги: фото и видео
Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала