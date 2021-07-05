К законности остановки авто и дальнейшим действиям полицейских возникли вопросы. Такое заявление заместитель главы МВД Антон Геращенко сделал в эфире одного из телеканалов.
Напомним Патрульные остановили скандального "слугу" Брагара: тот написал на них заявление – видео
"Признаков опьянения не было видно"
Заместитель Арсена Авакова отмечает: пересматривал видео с нардепом Евгением Брагарем, которое обнародовали в сети.
В этом случае у депутата Брагара визуальных признаков опьянения, я смотрел видеозапись, таких, чтобы было видно, нельзя установить,
– сказал Геращенко.
Заместитель главы МВД сообщил, что результаты анализов Брагара на наличие наркотиков в крови будут в конце недели.
В конце концов, как рассказал Геращенко, с нардепом встретился глава Нацполиции Игорь Клименко. Они договорились о полном его участии в качестве возможного потерпевшего.
Патрульные выключили бодикамеры: их отстранили
Геращенко рассказал: к патрульным есть вопросы относительно бодикамер. Дело в том, что они их не включили в начале общения с Брагарем.
На своей странице в фейсбуке глава Нацполиции Игорь Клименко подтвердил: камеры патрульных действительно были выключены, а это нарушение инструкции. Из-за этого в полиции начали служебное расследование, а самих патрульных отстранили.
Моим приказом назначено служебное расследование. Патрульные полицейские, которые принимали участие в конфликте, и их непосредственные руководители отстранены от выполнения служебных обязанностей,
– написал Клименко.
Инцидент с патрульными и Брагарем: коротко
- Случай произошел вечером 3 июля, примерно в 22:00 в Дарницком районе Киева. Полиция остановила авто, водителем которого был Евгений Брагар, на улице Русовой.
- Остановку полицейские обосновали тем, что на авто не работала лампочка, которая подсвечивает задние номера. После они заподозрили, что депутат – под действием наркотиков.
- Брагара доставили к врачу-наркологу для прохождения теста.
- Сам Евгений Брагар утверждает, что ему якобы намекали на взятку, а он отказался ее давать.
- Нардеп написал заявление на патрульных, что обязало Департамент патрульной полиции провести служебное расследование.