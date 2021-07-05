Остановили Брагара, а проверяют патрульных: они выключили бодикамеры во время остановки нардепа

В Киеве проверяют действия патрульных, которые остановили авто Toyota Camry со скандальным "слугой народа" Евгением Брагарем. Они заподозрили его в употреблении наркотиков и повезли на освидетельствование.

К законности остановки авто и дальнейшим действиям полицейских возникли вопросы. Такое заявление заместитель главы МВД Антон Геращенко сделал в эфире одного из телеканалов.

Напомним Патрульные остановили скандального "слугу" Брагара: тот написал на них заявление – видео

"Признаков опьянения не было видно"

Заместитель Арсена Авакова отмечает: пересматривал видео с нардепом Евгением Брагарем, которое обнародовали в сети.

В этом случае у депутата Брагара визуальных признаков опьянения, я смотрел видеозапись, таких, чтобы было видно, нельзя установить,

– сказал Геращенко.

Заместитель главы МВД сообщил, что результаты анализов Брагара на наличие наркотиков в крови будут в конце недели.

В конце концов, как рассказал Геращенко, с нардепом встретился глава Нацполиции Игорь Клименко. Они договорились о полном его участии в качестве возможного потерпевшего.

Патрульные выключили бодикамеры: их отстранили

Имя Евгения Брагара было на слуху в феврале 2020 года. Он предложил пенсионерке , которая не знала, как прожить на мизерную пенсию, продать собаку "элитной породы", чтобы оплатить коммунальные услуги.

Геращенко рассказал: к патрульным есть вопросы относительно бодикамер. Дело в том, что они их не включили в начале общения с Брагарем.

На своей странице в фейсбуке глава Нацполиции Игорь Клименко подтвердил: камеры патрульных действительно были выключены, а это нарушение инструкции. Из-за этого в полиции начали служебное расследование, а самих патрульных отстранили.

Моим приказом назначено служебное расследование. Патрульные полицейские, которые принимали участие в конфликте, и их непосредственные руководители отстранены от выполнения служебных обязанностей,

– написал Клименко.

Инцидент с патрульными и Брагарем: коротко