В Ирпене школьника наказали старшеклассники под наблюдением физрука: видео
В школе № 12 в Ирпене 19 февраля произошел вопиющий инцидент – двое старшеклассников "наказали" мальчика под наблюдением учителя физкультуры. Они взяли его за руки и ноги, расшатали и ударили головой об пол.
Источник:Ирпенский городской совет
Видео попало в соцсети. Якобы такое наказание придумал сам учитель физкультуры из-за того, что 5-классник не выключил свет в спортзале. Но учитель это отрицает.
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Он уверяет, что дети самостоятельно придумали такое "развлечение", но факт присутствия учителя при издевательстве над ребенком, подтверждает видеозапись. Он все видел и не остановил старшеклассников. Только тогда, когда мальчик упал, учитель подошел к нему.
В Ирпене школьника наказали старшеклассники под наблюдением физрука: смотрите видео
В городе решили разобраться в ситуации – для этого создали специальную комиссию, а учителя физкультуры пока отстранили от работы.
Пострадавший ребенок чувствует себя хорошо, он даже пошел в школу в понедельник.
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