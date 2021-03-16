Киев подал в суд на Фонд госимущества: хотят спасти Гостиный двор
Киев будет судиться с Фондом госимущества. В КГГА считают, что там не заинтересованы в реставрации Гостиного двора.
Источник:КГГА
Столичные власти считают, что Фонд затягивает передачу памятника на баланс Киева. Департамент охраны культурного наследия КГГА обратился в Окружной административный суд с иском о принудительном исполнении Фондом госимущества требований предписания Департамента.
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ФГИУ игнорирует КГГА
В Киевской администрации утверждают, что Фонд государственного имущества просто игнорирует предписание.
До сих пор не заключен охранный договор и не предоставлена научно-проектная документация на проведение неотложных противоаварийных и реставрационно-восстановительных работ на объекте,
– заметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Стоит подчеркнуть, что суд уже дважды обязал ФГИУ сделать это.
Сначала решение в пользу КГГА принял Окружной админсуд, а затем уже Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение первой инстанции.
Впрочем, в Киевской администрации все-таки возлагают надежду на судебную ветвь власти.
За Гостиный двор судятся давно
Хотя в КГГА и признают, что судебная тяжба длится уже много лет.
Памятка уже долгие годы является предметом различных судебных дел, однако никаких сдвигов так и не произошло. Очевидно, что кто-то намеренно блокирует решение по Гостиному двору,
– подчеркнул Валентин Мондриевский.
Он также добавил, что киевляне устали ждать это общественное пространство, которое необходимо срочно спасать.
Все спасают Гостиный двор
В КГГА напоминают, что Гостиный двор находится в аварийном состоянии и Киев давно готов взять памятку на баланс.
Ранее сайт 24 канала писал о том, что министр культуры Александр Ткаченко хочет сделать из Гостиного двора музей и забрать его на баланс министерства.
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