Киев будет судиться с Фондом госимущества. В КГГА считают, что там не заинтересованы в реставрации Гостиного двора.

Столичные власти считают, что Фонд затягивает передачу памятника на баланс Киева. Департамент охраны культурного наследия КГГА обратился в Окружной административный суд с иском о принудительном исполнении Фондом госимущества требований предписания Департамента.

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ФГИУ игнорирует КГГА

В Киевской администрации утверждают, что Фонд государственного имущества просто игнорирует предписание.

До сих пор не заключен охранный договор и не предоставлена научно-проектная документация на проведение неотложных противоаварийных и реставрационно-восстановительных работ на объекте,

– заметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Стоит подчеркнуть, что суд уже дважды обязал ФГИУ сделать это.

Сначала решение в пользу КГГА принял Окружной админсуд, а затем уже Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение первой инстанции.

Впрочем, в Киевской администрации все-таки возлагают надежду на судебную ветвь власти.

За Гостиный двор судятся давно

Хотя в КГГА и признают, что судебная тяжба длится уже много лет.

Памятка уже долгие годы является предметом различных судебных дел, однако никаких сдвигов так и не произошло. Очевидно, что кто-то намеренно блокирует решение по Гостиному двору,

– подчеркнул Валентин Мондриевский.

Он также добавил, что киевляне устали ждать это общественное пространство, которое необходимо срочно спасать.

Все спасают Гостиный двор

В КГГА напоминают, что Гостиный двор находится в аварийном состоянии и Киев давно готов взять памятку на баланс.

Ранее сайт 24 канала писал о том, что министр культуры Александр Ткаченко хочет сделать из Гостиного двора музей и забрать его на баланс министерства.