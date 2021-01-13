Стильный аксессуар, который должен был увенчать главную елку Украины на Софийской площади, отныне будет украшать двор Киевской школы экономики. Его уже установили на новом месте, но временно.

О перевозке шляпы с Софийской площади сообщил в фейсбуке бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

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Впрочем, стоять у входа в Киевской школы экономики шляпа не всегда.

Аренда расписана на год

Как выяснилось, президент учебного заведения Милованов взял шляпу на время – организаторы новогодних празднований по Folk Ukraine предложили представителям бизнеса арендовать шляпу за символическую оплату в 1 гривну.

Согласились это сделать 15 компаний. Среди них – возглавляемое бывшим министром заведение.

По словам Милованова, шляпа "будет помогать студентам определиться со специальностью".

Все будущие студенты бакалавриата должны прийти под шляпу. И шляпа определит будущую специальность. Или они станут политиками – президентами, станут учеными – нобелевскими лауреатами, или ИТ-бизнесменами, которые создадут новый Гугл или биткойн,

– отметил политик.