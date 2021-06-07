Довольно низкие показатели, вероятно, связаны с выходными, когда к медикам обычно обращается меньше людей. Сейчас общее количество больных в Киеве составляет 209 125 человек.

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Актуальная статистика заболеваемости в Киеве

Вирус обнаружили у 4 детей, 46 женщин и 47 мужчин.

Преодолел коронавирус 231 киевлянин.

Зафиксировали 4 летальных случая от коронавируса.

Общее количество умерших составляет 5 131 человек.

В больницы госпитализировали 12 человек с подтвержденным диагнозом и 42 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев зафиксировали в Соломенском, Печерском и Святошинском районах.

Какова ситуация в области

За сутки на Киевщине коронавирус диагностировали у 3 детей и 49 взрослых.

Выздоровели 62 ковидных пациента и не зафиксировали ни одного летального случая.

С начала эпидемии в регионе зафиксировали более 126 тысяч случаев.

Обратите внимание! С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 215 052 больных COVID-19. Заболеваемость за выходные значительно снизилась, во время выходных традиционно проводят меньше тестирований. Из них уже преодолел болезнь 2 094 971 человек. Но, 51 215 инфицированных умерли. Больше актуальной информации о коронавирусе в Украине – по ссылке.



СOVID-19: самые частые симптомы / Данные ВОЗ / Инфографика 24 канала