До сотни положительных тестов на COVID-19: актуальная статистика заболеваемости в Киеве

За минувшие сутки, 6 июня, в Киеве зарегистрировали 87 положительных текстов на COVID-19. Сутки перед тем обнаружили не намного больше заболевших – 102 человека.
Довольно низкие показатели, вероятно, связаны с выходными, когда к медикам обычно обращается меньше людей. Сейчас общее количество больных в Киеве составляет 209 125 человек.
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Актуальная статистика заболеваемости в Киеве
- Вирус обнаружили у 4 детей, 46 женщин и 47 мужчин.
- Преодолел коронавирус 231 киевлянин.
- Зафиксировали 4 летальных случая от коронавируса.
- Общее количество умерших составляет 5 131 человек.
- В больницы госпитализировали 12 человек с подтвержденным диагнозом и 42 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
- Больше всего случаев зафиксировали в Соломенском, Печерском и Святошинском районах.
Какова ситуация в области
- За сутки на Киевщине коронавирус диагностировали у 3 детей и 49 взрослых.
- Выздоровели 62 ковидных пациента и не зафиксировали ни одного летального случая.
- С начала эпидемии в регионе зафиксировали более 126 тысяч случаев.
СOVID-19: самые частые симптомы / Данные ВОЗ / Инфографика 24 канала