Виталий Кличко сообщил, что за последние сутки к сожалению умерло 11 человек. Преодолели болезнь – более 3 тысяч киевлян.

К теме В Украине за сутки обнаружили более 3 тысяч новых больных на COVID-19

Статистика коронавируса в Киеве: детали

  • Заболели 23 ребенка, 276 женщин и 155 мужчин.
  • Самому младшему мальчику с подтвержденной инфекцией всего 7 месяцев.
  • Госпитализировали 33 больных коронавирусом и 99 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмонии.
  • Выздоровели – 3 196 человек.
  • Больше всего случаев медики обнаружили в Соломенском, Святошинском и Голосеевском районах.

Какова ситуация в Киевской области

  • По данным СНБО за минувшие сутки зарегистрировали 206 новых случаев инфицирования у взрослых и 15 – у детей.
  • Пришлось госпитализировать 39 пациентов с диагнозом COVID-19.
  • Выздоровели – 684 жителя Киевской области.
  • В области зарегистрировали 8 летальных случаев за минувшие сутки.