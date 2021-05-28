Виталий Кличко сообщил, что за последние сутки к сожалению умерло 11 человек. Преодолели болезнь – более 3 тысяч киевлян.
К теме В Украине за сутки обнаружили более 3 тысяч новых больных на COVID-19
Статистика коронавируса в Киеве: детали
- Заболели 23 ребенка, 276 женщин и 155 мужчин.
- Самому младшему мальчику с подтвержденной инфекцией всего 7 месяцев.
- Госпитализировали 33 больных коронавирусом и 99 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмонии.
- Выздоровели – 3 196 человек.
- Больше всего случаев медики обнаружили в Соломенском, Святошинском и Голосеевском районах.
Какова ситуация в Киевской области
- По данным СНБО за минувшие сутки зарегистрировали 206 новых случаев инфицирования у взрослых и 15 – у детей.
- Пришлось госпитализировать 39 пациентов с диагнозом COVID-19.
- Выздоровели – 684 жителя Киевской области.
- В области зарегистрировали 8 летальных случаев за минувшие сутки.