Более 400 больных COVID-19: ситуация с коронавирусом в Киеве стабильная

За минувшие сутки, 27 мая, в Киеве выявили 454 больных коронавирусом. Общее число случаев с начала пандемии составляет 205 517.

Виталий Кличко сообщил, что за последние сутки к сожалению умерло 11 человек. Преодолели болезнь – более 3 тысяч киевлян.

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Статистика коронавируса в Киеве: детали

Заболели 23 ребенка, 276 женщин и 155 мужчин.

Самому младшему мальчику с подтвержденной инфекцией всего 7 месяцев.

Госпитализировали 33 больных коронавирусом и 99 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Выздоровели – 3 196 человек.

Больше всего случаев медики обнаружили в Соломенском, Святошинском и Голосеевском районах.

Какова ситуация в Киевской области