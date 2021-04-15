Большая часть опрошенных респондентов из Киева доверяют мэру Виталию Кличко – 56%, впрочем 43% опрошенных имеют противоположное мнение. Также жители города лучше оценивают местное положение дел, чем общую ситуацию в стране.

Так, 30% считают, что страна движется в правильном направлении, 62% – противоположного мнения. Вместе с тем 41% оценивает состояние дел в Киеве как правильное, 51% – как неправильное.

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Молодежь и состоятельные респонденты дают более оптимистичные оценки, чем другие категории.

Кому доверяют киевляне

Виталию Кличко доверяют 56% опрошенных, не доверяют – 43%.

Владимиру Зеленскому доверяют 43%, не доверяют – 54%.

Владимиру Гройсману доверяют 34%, не доверят – 54%.

Петру Порошенко доверяют 33%, не доверяют – 64%.

Дмитрию Разумкову доверяют – 33%, не доверяют – 38%, не знают его – 25%.

Юлии Тимошенко доверяют 21%, не доверяют – 77%.

Юрию Бойко доверяют 15%, не доверяют – 66%, не знают его – 16%.

Денису Шмыгалю доверяют 14%, не доверяют – 48%, не знают его – 24%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" в течение 10-11 апреля 2021 года среди жителей Киева методом телефонного опроса.

Кличко популярен не только в столице

Ранее сайт 24 канала писал о том, что у Виталия Кличко высокий уровень доверия не только среди киевлян, но и среди украинцев из других регионов. В апреле его опередил только президент Владимир Зеленский – ему доверяют 46% опрошенных, а мэру столицы – 33% опрошенных.

Впрочем, рейтинг недоверия тоже высокий – Кличко не верят 54% респондентов.