О том, как соблюдались ограничения красной зоны, рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко. По его словам от 20 апреля составили 10 562 административных протокола.

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Пристально следили за выполнением правил не только полицейские. К этому также привлекали национальную гвардию и муниципальную стражу.

Правоохранители круглосуточно осуществляли проверку объектов хозяйственной деятельности, соблюдение карантинных требований пассажирами общественного транспорта и патрулировали места отдыха,

– рассказал Крищенко

Он добавил, что, несмотря на снятие части ограничений, правоохранители и в дальнейшем в пределах компетенции будут контролировать соблюдение правил карантина.



Правоохранители проверяют спецбилеты киевлян / Фото Нацполиции

Что фиксировали в Киеве

Нарушение противоэпидемиологических правил – выписали 9 131 постановление. По ним людям грозит штраф от 170 до 255 гривен.

Нарушение карантина должностными лицами субъектов хозяйствования, в частности, отсутствие масок – составили протоколы на 957 человек. Им грозит штраф 3 400 до 5100 гривен.

Работу заведения, которое не может работать в красной зоне. Выписали 474 административных протокола. За это наказание от 34 до 170 тысяч гривен.

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Полицейский фиксирует доказательства нарушения карантина / Фото Нацполиции

Обратите внимание! Ослабление карантина в Киеве позволило обеспечить свободный доступ людей к общественному транспорту. Также там начали работать заведения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки и рестораны. Подробнее об ослаблении карантина в Киеве – по ссылке.