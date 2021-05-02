О том, как соблюдались ограничения красной зоны, рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко. По его словам от 20 апреля составили 10 562 административных протокола.
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Больше о контроле соблюдения карантина
Пристально следили за выполнением правил не только полицейские. К этому также привлекали национальную гвардию и муниципальную стражу.
Правоохранители круглосуточно осуществляли проверку объектов хозяйственной деятельности, соблюдение карантинных требований пассажирами общественного транспорта и патрулировали места отдыха,
– рассказал Крищенко
Он добавил, что, несмотря на снятие части ограничений, правоохранители и в дальнейшем в пределах компетенции будут контролировать соблюдение правил карантина.
Правоохранители проверяют спецбилеты киевлян / Фото Нацполиции
Что фиксировали в Киеве
- Нарушение противоэпидемиологических правил – выписали 9 131 постановление. По ним людям грозит штраф от 170 до 255 гривен.
- Нарушение карантина должностными лицами субъектов хозяйствования, в частности, отсутствие масок – составили протоколы на 957 человек. Им грозит штраф 3 400 до 5100 гривен.
- Работу заведения, которое не может работать в красной зоне. Выписали 474 административных протокола. За это наказание от 34 до 170 тысяч гривен.
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Полицейский фиксирует доказательства нарушения карантина / Фото Нацполиции