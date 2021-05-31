Отметили скромно, ведь не потратили даже той суммы, которую запланировали. Большинство денег ушло на организацию 50-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость". На это мероприятие потратили почти миллион гривен.

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Сколько было выделено

В целом из городской казны было выделено 3,3 миллиона. По данным DOZORRO, это на 8 миллионов меньше, чем потратили в 2019 году, когда не было карантина. Именно он внес коррективы в программу мероприятий и ее финансирование в этом году.

Самое дорогое мероприятие так и не состоялось

Самым дорогим мероприятием ко Дню города мог стать фестиваль электронной музыки "Radioday free open air". Это один из проектов-победителей Общественного бюджета города, который в прошлом так и не реализовали из-за карантинных ограничений. Теперь для проведения фестиваля в Prozorro уже подписали соглашение на 2,1 миллиона гривен, однако пока его так и не провели.

Возможно, это сделают позже – если эпидемиологическая ситуация станет лучше.

Фотографии кинофестиваля "Молодость"

Не все районы потратили одинаковую сумму

Кроме общегородских мероприятий, районы организовывали и свои офлайновые события – спортивные, концертные и просто развлекательные.

Средства на празднования в районах Киева выделялись отдельно. В Печерском и Днепровском районах за культурно-художественную программу заплатили 50 тысяч гривен и 60 тысяч гривен соответственно. В Шевченковском и Голосеевском – празднования обошлись в 20 тысяч гривен.



Участники пробега ко Дню Киева / Фото Укринформ

Не все средства потратили

В то же время в DOZORRO уверяют, что в городе на празднование потратили не все выделенные средства. По данным организации, из городского бюджета потратили больше 1 миллиона гривен.

Большинство мероприятий проводили на средства частных инвесторов. Следовательно, и участие в них было платным.