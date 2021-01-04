В полночь 1 января 2021 года в метрополитене Киева находилось много людей, которые не успели добраться домой или доехать в другие места, где хотели встречать Новый год.

Всего по состоянию на начало 2021 года в метро находился 741 пассажир. Об этом написал в фейсбуке глава КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

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По словам чиновника, именно такую ​​цифру зафиксировали работники метро в промежуток времени между 23:45 31 декабря до 0:15 1 января.

Празднование поневоле

Пассажиры подземки, которым пришлось встретить Новый год в вагонах поездов или на станциях наверное не планировали этого делать. Вполне вероятно, что они не успели добраться до места, где хотели находиться в полночь из-за закрытия некоторых станций подземки на вход. Коммунальщики должны были это сделать для того, чтобы избежать скопления людей.

Более 5 тысяч пассажиров встречали Новый год в поездах "Укрзализныци"

В отличие от клиентов столичного метрополитена, пассажиры "Укрзализныци" заранее понимали, что ночь на 1 января им придется провести в вагонах. По данным оператора железных дорог, наступление Нового года в дороге праздновали 5 400 человек.