Об этом заявил главный прокурор Киева Олег Кипер. Он это сделал в разговоре с журналистами 18 мая.

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Больше о хищениях

Из всех подозреваемых действующими и бывшими работниками коммунальных предприятий оказались 9 человек. Прокурор поделился деталями следствия, где объявили подозрение.

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По результатам обыска в офисах коммунального предприятия объявили подозрение 3 людям:

заместителю директора коммунального предприятия;

бывшему заместителю директора этого же предприятия;

директору подрядной фирмы.

Их подозревают в хищении 10,5 миллиона гривен. Эти деньги выделили из городского бюджета на строительство и реконструкцию инженерных сетей.

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Здесь сообщили о подозрении 7 лицам. Все они оказались должностными лицами:

3 нынешние работники департамента, в частности заместитель руководителя;

4 бывших работников.

Они, вероятно, причинили ущерб бюджету на 13,5 миллиона гривен. Следствие считает, что деньги присвоили, когда закупали медицинские средства.

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Уклонение от налогов

Также по словам правоохранителя, одно подозрение касается уклонения от уплаты налогов. Речь идет о налогообложении пользования коммунальной землей.

Подозрение объявили директору частного предприятия. Его действия нанесли столичному бюджету ущерб на 19,5 миллиона гривен,

– сказал Олег Кипер.

Что установили в других делах

Прокурор отметил, что есть и те уголовные производства, где пока не объявили подозрение. Общая сумма убытков по этим делам в разы больше.

Он отметил, что в отдельных уголовных производствах говорится не о прямом вреде столичному бюджету, а о злоупотреблениях со стороны столичных чиновников. В частности, при выдаче разрешительной документации, а также нелегальных поборах с предпринимателей.

Сейчас еще идет следствие. Когда будут объявлять другие подозрения – пока неизвестно.