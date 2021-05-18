Об этом заявил главный прокурор Киева Олег Кипер. Он это сделал в разговоре с журналистами 18 мая.
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Больше о хищениях
Из всех подозреваемых действующими и бывшими работниками коммунальных предприятий оказались 9 человек. Прокурор поделился деталями следствия, где объявили подозрение.
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По результатам обыска в офисах коммунального предприятия объявили подозрение 3 людям:
- заместителю директора коммунального предприятия;
- бывшему заместителю директора этого же предприятия;
- директору подрядной фирмы.
Их подозревают в хищении 10,5 миллиона гривен. Эти деньги выделили из городского бюджета на строительство и реконструкцию инженерных сетей.
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Здесь сообщили о подозрении 7 лицам. Все они оказались должностными лицами:
- 3 нынешние работники департамента, в частности заместитель руководителя;
- 4 бывших работников.
Они, вероятно, причинили ущерб бюджету на 13,5 миллиона гривен. Следствие считает, что деньги присвоили, когда закупали медицинские средства.
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Уклонение от налогов
Также по словам правоохранителя, одно подозрение касается уклонения от уплаты налогов. Речь идет о налогообложении пользования коммунальной землей.
Подозрение объявили директору частного предприятия. Его действия нанесли столичному бюджету ущерб на 19,5 миллиона гривен,
– сказал Олег Кипер.
Что установили в других делах
Прокурор отметил, что есть и те уголовные производства, где пока не объявили подозрение. Общая сумма убытков по этим делам в разы больше.
Он отметил, что в отдельных уголовных производствах говорится не о прямом вреде столичному бюджету, а о злоупотреблениях со стороны столичных чиновников. В частности, при выдаче разрешительной документации, а также нелегальных поборах с предпринимателей.
Сейчас еще идет следствие. Когда будут объявлять другие подозрения – пока неизвестно.